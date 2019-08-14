Белгород, 14 августа 2019, 13:15 — REGNUM
В селе Федчёвка Ивнянского района Белгородской области на территории крестьянско-фермерского хозяйства загорелись соломенные скирды. Огонь уничтожил около трех тысяч тюков высушенной травы, общим весом примерно 150 тонн, рассказали 14 августа в пресс-службе регионального МЧС.
Пожар произошёл вечером 13 августа. Дежурному караулу пожарно-спасательной части, добровольной пожарной дружине села Федчёвка и добровольной пожарной команде потребовалось около семи часов для ликвидации пожара. Предполагаемая причина — детская шалость с огнём.
За последний месяц сотрудники МЧС выезжали на пожары в сенохранилищах и местах проведения работ по заготовке кормов четыре раза.