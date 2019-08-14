Нью-Дели, , 13:15 — REGNUM

Число жертв наводнения в индийском штате Керала возросло до 244 человек, об этом 14 августа сообщает Agence France-Presse.

Власти страны выпустили предупреждение о том, что стихия может вновь обрушится на регион в ближайшие 24−28 часов.

Напомним, в 2018 году в штате Керала наблюдалось крупнейшее по числу жертв наводнение за последние 100 лет, число погибших тогда достигло 450 человек, с тех пор регион все еще не оправился от последствий стихии.

Осадки являются, с одной стороны, жизненно необходимым природным явлением для Индии, пополняющим запасы воды в стране, однако, с другой стороны, от последствий проливных дождей регулярно гибнут сотни людей.

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