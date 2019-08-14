Томск, , 11:49 — REGNUM

В Томске из-за анонимного звонка правоохранители эвакуировали людей из зданий детской поликлиники и арбитражного суда.

«В 11 часов 20 минут на линию «02» поступило сообщение о том, что по адресу: г. Томск, ул. Набережная реки Ушайки возможно совершение противоправного деяния. На место выехали дежурные наряды полиции, кинолог со служебной собакой», — отметили в пресс-службе МВД по области.

Специалисты обследовали здания, однако никаких предметов, угрожающих жизни и здоровью граждан не обнаружено.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Москве эвакуированы три районных суда были из-за угроз взрыва. Сообщения с угрозами взрывов поступили на электронную почту судов.

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