Тосно, Ленинградская область, , 11:37 — REGNUM

В Тосненском районе Ленинградской области на участке федеральной автодороги М-10 «Россия» (Москва-Петербург) восстановили штатное движение автотранспорта после крупного ДТП с участием трех автомобилей, в котором утром 14 августа пострадали пять человек, включая ребенка.

ДТП на М-10 в Ленобласти ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», две полосы движения по направлению в Санкт-Петербург были полностью перекрыты. С 10:00 мск до 11:10 мск движение в районе аварии (636 км + 500 м) было организовано в реверсивном режиме. С 11:10 мск движение полностью восстановлено в обычном режиме.

По данным пресс-службы УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, около 09:30 на трассе М-10 у населенного пункта Ушаки столкнулись автомобили Peugeot, Skoda и Hyundai.

В результате ДТП женщина, управлявшая «Пежо», получила травмы крайней степени тяжести. Также многочисленные травмы в ДТП получили водитель и пассажиры «Школы» — трое взрослых и мальчик 10 лет.

«По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются личности пострадавших и обстоятельства происшествия», — добавили в дорожной полиции.