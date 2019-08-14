Донецк, 14 августа 2019, 11:43 — REGNUM
Снайпер ВСУ ранил военнослужащего Народной милиции ДНР, сообщили 14 августа в пресс-службе Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.
В пресс-службе призвали международных наблюдателей зафиксировать факт ведения снайперского огня украинской стороной и добиться от Украины выполнения перемирия.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки боевики ВСУ выпустили по территории ДНР 80 единиц боеприпасов, в том числе шесть снарядов из танкового орудия.
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