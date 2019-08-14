Донецк, , 11:43 — REGNUM

Снайпер ВСУ ранил военнослужащего Народной милиции ДНР, сообщили 14 августа в пресс-службе Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

«В результате снайперского огня со стороны населённого пункта Старогнатовка был ранен военнослужащий НМ ДНР. Ему оказана медицинская помощь, его жизни ничего не угрожает», — сказано в сообщении.

В пресс-службе призвали международных наблюдателей зафиксировать факт ведения снайперского огня украинской стороной и добиться от Украины выполнения перемирия.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки боевики ВСУ выпустили по территории ДНР 80 единиц боеприпасов, в том числе шесть снарядов из танкового орудия.

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