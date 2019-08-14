Ростов-на-Дону, , 10:36 — REGNUM

Пожар в игровом клубе «Сталкер» потушили сотрудники МЧС Ростова-на-Дону. Об этом 14 августа сообщает «МК Ростов-на-Дону».

По информации ГУ МЧС по Ростовской области, возгорание случилось около четырех часов утра в игровом клубе «Сталкер» на проспекте Ворошиловском.

Причиной пожара явились наружные блоки кондиционеров. Площадь огня составила порядка семи квадратных метров.

По вызову были подняты семь единиц техники и 27 пожарных.

В данном происшествии никто не пострадал.