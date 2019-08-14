Новоуральск, Свердловская область, , 10:33 — REGNUM

Окутавшая закрытый город Новоуральск (Свердловская область) жёлтая дымка не представляет опасности для людей. Об этом заявили ГУ МЧС России по Свердловской области, передаёт Justmedia.

В ведомстве подтвердили информацию, что жёлтый дым появился из-за очистных работ на Верх-Нейвинском заводе вторичных цветных металлов. Никакой опасности для людей он не несёт, угрозы окружающей среде тоже нет.

Экологическая ситуация в Новоуральске — в норме, подытожили в управлении.

Напомним, закрытый город Новоуральск встретил сегодняшнее утро в окружении дымной пелены. Дым окутал город и ближайший пруд. На Верх-Нейвинском заводе вторичных цветных металлов, откуда и повалила дымка, заявили об очистных работах, из-за чего и могло возникнуть задымление.

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