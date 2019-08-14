Чунцин, Китай, , 09:51 — REGNUM

Один человек погиб и еще шестеро пропали без вести после схода оползня в городе центрального подчинения Чунцин на юго-западе Китая около 3:00 по местному времени, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

Оползень вылил на деревню Сывань уезда Чэнкоу города Чунцин 70 тыс. кубометров грязи горных пород. Начаты поисково-спасательные работы. Местные власти эвакуируют деревенских жителей в безопасные места.

Отметим, что мощные ливни ураганы обрушились на юго-западные районы Китая на прошедшей неделе, принеся с собой затопления, резкие наводнения и сходы оползней.

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