Красноярск, , 09:12 — REGNUM

Сорок человек пострадали из-за серии взрывов на военном складе под Ачинском. Таковы последние данные о последствиях ЧП, говорится в сообщении Минздрава Красноярского края.

В результате первой волны взрывов пострадали 15 человек, один из которых погиб. После второй серии взрывов медицинская помощь потребовалась еще 25 пострадавшим. На сегодняшний день 31 человек лечится амбулаторно, в больницах остаются восемь человек.

Ранее в региональном Минздраве сообщали о 33 пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, взрывы на военном складе под Ачинском возобновились 9 августа, когда специалисты обезвреживали и уничтожали боеприпасы.

Читайте также: В Госдуме рассказали о пострадавших от взрывов в Каменке и компенсациях

Читайте ранее в этом сюжете: Жители села под Ачинском возвращаются в свои дома после серии взрывов