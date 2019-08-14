Красноярск, 14 августа 2019, 09:12 — REGNUM
Сорок человек пострадали из-за серии взрывов на военном складе под Ачинском. Таковы последние данные о последствиях ЧП, говорится в сообщении Минздрава Красноярского края.
В результате первой волны взрывов пострадали 15 человек, один из которых погиб. После второй серии взрывов медицинская помощь потребовалась еще 25 пострадавшим. На сегодняшний день 31 человек лечится амбулаторно, в больницах остаются восемь человек.
Ранее в региональном Минздраве сообщали о 33 пострадавших.
Как сообщало ИА REGNUM, взрывы на военном складе под Ачинском возобновились 9 августа, когда специалисты обезвреживали и уничтожали боеприпасы.
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