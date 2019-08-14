Бишкек, , 07:07 — REGNUM

Трагедия в горах Киргизии. При спуске с пика Победы сорвался, пролетев несколько сотен метров, иркутский альпинист Сергей Войличенко, сообщает Irksib.ru со ссылкой на представителей туристического агенства, клиентом которого являлся погибший.

Известно, что несчастный случай произошёл 12 августа на высоте более шести тысяч метров. Подход к месту падения затруднен сложным рельефом местности и высокой лавиноопасностью.

Сергей Войличенко долгое время возглавлял иркутскую секцию альпинизма, был кандидатом в мастера спорта по этой дисциплине, а также инструктором.

Напомним, пик Победы — это горная вершина высотой 7439 метров, высшая точка Тянь-Шаня. Категории сложности восхождения на пик Победы определяется от пятой до самой сложной — шестой категории, в зависимости от выбора маршрута.