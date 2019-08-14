Саппоро, Япония, , 04:50 — REGNUM

Дикий медведь забрел в один из жилых районов японского Саппоро, передает общественное телевидение Японии.

Сообщается, что медведь забрел в жилой район на юге Саппоро. После обнаружения животного на место прибыли члены ассоциации охотников, которые и застрелили косолапого. После инцидента сотрудники местной полиции предупредили жителей о возможном появлении медведей в городе. При этом, как отмечает телеканал, животные были замечены и в других районах города.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа в поселке Сулук Хабаровского края мужчина отправился за грибами и погиб в результате нападения медведя. Отмечалось, что животное напало на мужчину на выходе из поселка. Агрессивный медведь был застрелен местными специалистами-охотоведами.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хабаровском крае медведь загрыз грибника