Усть-Лабинск, Краснодарский край, 13 августа 2019, 22:33 — REGNUM
Пять человек погибли, шесть получили ранения в результате ДТП в Усть-Лабинском районе Краснодарского края вечером 13 августа. Уточненные данные сообщили в пресс-службе администрации края. Авария произошла на автодороге Краснодар — Кропоткин в районе станицы Воронежской. В числе погибших — двое несовершеннолетних.
По поручению губернатора Вениамина Кондратьева министерством здравоохранения региона организовано оказание медицинской помощи. Пострадавших доставили в ЦРБ Усть-Лабинска.
Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла около 17:00, на трассе столкнулись два автомобиля. Изначально сообщалось о четырех погибших.
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