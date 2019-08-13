Усть-Лабинск, Краснодарский край, , 22:33 — REGNUM

Пять человек погибли, шесть получили ранения в результате ДТП в Усть-Лабинском районе Краснодарского края вечером 13 августа. Уточненные данные сообщили в пресс-службе администрации края. Авария произошла на автодороге Краснодар — Кропоткин в районе станицы Воронежской. В числе погибших — двое несовершеннолетних.

По поручению губернатора Вениамина Кондратьева министерством здравоохранения региона организовано оказание медицинской помощи. Пострадавших доставили в ЦРБ Усть-Лабинска.

«На месте медики приняли решение о переводе двух пациентов на лечение в НИИ-ККБ 1. Врачам удалось стабилизировать их состояние для транспортировки. Задействованы все необходимые специалисты», — сообщили в министерстве здравоохранения края.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла около 17:00, на трассе столкнулись два автомобиля. Изначально сообщалось о четырех погибших.

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