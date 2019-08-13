Краснодар, , 18:47 — REGNUM

На Кубани в результате дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека, в том числе один несовершеннолетний. Об этом сегодня, 13 августа, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Краснодарскому краю.

ДТП произошло в 17:00 по московскому времени на трассе Темрюк-Краснодар-Кропоткин, Усть-Лабинский район, недалеко от станицы Динской.

Столкнулись сразу несколько автомобилей. В результате ДТП погибли четыре человека, среди которых один несовершеннолетний. Ещё шесть человек получили ранения.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.