Екатеринбург, , 18:31 — REGNUM

Получены данные экспертизы на предмет обнаружения следов алкоголя или наркотических веществ в организме водителя «КИА», устроившего массовое ДТП в Екатеринбурге на улице Малышева. Установлено, что водитель в момент дорожно-транспортного происшествия был трезв.

Валерия Горелых. «Сотрудникам полиции пришли официальные результаты экспертизы, проведенные на основе исследования мочи и крови подозреваемого после ДТП, на предмет обнаружения в его крови наркотических веществ или алкоголя. Экспертиза показала отрицательный результат», — цитирует издание « Новый день » заявление пресс-секретаря ГУ МВД России по Свердловской области

Он также подчеркнул, что машина в день аварии не была угнана, и гражданин сел за руль именно потому, что один из немногих на вечеринке не употреблял алкоголь.

Как сообщало ИА REGNUM, вызвавшее широкий общественный резонанс дорожно-транспортное происшествие произошло 4 августа. В тот день водитель автомобиля «КИА», проскочив несколько светофоров на красный, врезался в стоящие на перекрёстке машины. В результате ДТП погибли два человека. Возбуждено уголовное дело.

Отметим, что после аварии в СМИ появились разные версии. По одной из них управлявший автомобилем «КИА» молодой человек был на вечеринке и употреблял перед поездкой спиртное. Также сообщалось, что автомобиль был угнан. Но эта версия не подтвердились.

Напомним, что устроивший аварию водитель получил травмы и был доставлен в больницу. После выписки его вызвали на допрос, в ходе которого предъявили обвинение по части 5 статьи 264 УК России (Нарушение Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц). Ему грозят принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы до 7 лет.

Сейчас гражданин находится в ИВС. Теперь вопрос об аресте обвиняемого будет решать суд.

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