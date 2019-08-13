Брянск, , 14:20 — REGNUM

Житель п. Комаричи Брянской области попался на незаконной розничной продаже спиртного напитка домашней выработки. По закону алкоголь у него должны были изъять. Мужчина решил договориться с оперуполномоченным полиции и предложил ему взятку, сообщили 13 августа в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уголовное дело завели после установления факта сбыта и хранения самогона в апреле 2019 года. За торговлю алкоголем брянцу назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Несмотря на административное наказание, мужчина снова продал спиртной напиток местному жителю. А чтобы продукцию не изымали, он попытался передать старшему оперуполномоченному отделения экономической безопасности и противодействия коррупции районного отдела полиции взятку в размере 50 тыс. рублей.

Суд признал мужчину виновным в противоправных деяниях и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 320 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.