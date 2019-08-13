Бор, Нижегородская область, , 13:47 — REGNUM

В тушении трёхпалубника «Святая Русь» на Бору участвуют 21 человек и 6 единиц техники, в том числе 11 спасателей и 3 единицы техники от МЧС России. Об этом ИА REGNUM сообщили в нижегородском спасательном ведомстве.

Уточняется, что также на тушение пожара направлен пожарный катер «Вьюн».

В МЧС отметили, что теплоход находился на ремонте.

Между тем в соцсетях пользователи делятся впечатлениями, отмечая, что дымом пахнет даже на площади Минина в Нижнем Новгороде — то есть на противоположном берегу Волги.

Как сообщало ИА REGNUM, теплоход загорелся в затоне Сибирский на Бору днём 13 августа. Пожарные выехали на тушение по второму рангу. Судно не эксплуатируется с 2018 года. Причины произошедшего до настоящего времени не установлены.

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