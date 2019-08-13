Петропавловск-Камчатский, , 13:25 — REGNUM

По последним данным, в результате жёсткой посадки, которую сегодня, 13 августа, в Камчатском крае совершил вертолёт Ми-8, травмы получили пять человек. Ранее сообщалось о трёх пострадавших.

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Как уточнил заместитель председателя правительства региона Сергей Хабаров, все они доставлены в краевую больницу. По его словам, два человека получили ушибы мягких тканей, ещё у одного мужчины диагностирован перелом берцовой кости, у другого — рваная рана ноги, женщина с переломом шейного отдела позвоночника госпитализирована в нейрохирургическое отделение.

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Как сообщало ИА REGNUM, вертолёт Ми-8 авиакомпании «Вертикаль-Т» совершил жёсткую посадку в 17:24 по местному времени 13 августа примерно в 100 км от Петропавловска-Камчатского в районе горы Дзензур. На борту находились 22 пассажира и три члена экипажа. Следственными органами Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР начата проверку по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ («Нарушение правил безопасности эксплуатации и движения воздушного транспорта»).