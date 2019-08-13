Петропавловск-Камчатский, , 10:36 — REGNUM

В результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 на Камчатке пострадали три человека. Об этом сообщил заместитель председателя правительства — министр специальных программ и по делам казачества Камчатского края Сергей Хабаров.

«У двоих предварительный диагноз «перелом ног», у третьего — травма шеи», — уточнил чиновник.

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По его словам, всего на борту винтокрылой машины находилось три члена экипажа и 22 пассажира. Это туристы, которые прилетели на экскурсию на базу «Дзензур», расположенную на берегу реки Жупанова.

«В ближайшее время все они будут доставлены в Елизово», — добавил Хабаров.

В настоящее время пятеро сотрудников ФКУ «Камчатская региональная поисково-спасательная база» уже вылетели на место происшествия. В аэропорту в Елизове дежурят врачи.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о жесткой посадке вертолёта Ми-8 авиакомпании ООО «Вертикаль-Т» в Камчатском крае поступила в центр управления кризисными ситуациями регионального ГУ МЧС России сегодня, 13 августа, в 17:24 по местному времени. В результате никто из людей не погиб. У вертолёта повреждены конструкция хвостовой балки и несущие винты.

По факту инцидента проверку проводят транспортная прокуратура, Росавиация и Следственное управление на транспорте СК РФ.