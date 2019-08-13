Луганск, 13 августа 2019, 13:30 — REGNUM
С начала суток украинские силовики уже шесть раз нарушили перемирие. Об этом сообщили 13 августа в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Зафиксированы обстрелы ВСУ в районе населённых пунктов Сокольники, Золотое-5, Нижнее Лозовое и Желобок. Украинские боевики используют стрелковое оружие, крупнокалиберные пулемёты, гранатомёты АГС и СПГ. В результате попадания гранаты СПГ, повреждения получил один дом в посёлке Золотое-5.
В пресс-службе отметили, что в районе посёлка Калиново военнослужащие Народной милиции сбили беспилотный летательный аппарат ВСУ, который вёл разведку.
Напомним, за минувшие сутки украинские формирования трижды обстреляли территорию ЛНР с применением крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.
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