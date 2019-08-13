Куала-Лумпур, , 13:04 — REGNUM

В Малайзии найдено тело, вероятно, 15-летнего подростка из Лондона, пропавшего 4 августа с курорта Dusun. Об этом, как передает DailyMail, сообщил 13 августа представитель организации Lucie Blackman Trust, оказывающей поддержку за рубежом британцам, оказавшимся в трудных жизненных обстоятельствах.

«На данный момент мы не можем подтвердить, что это (пропавшая девочка из Лондона). Однако это, к сожалению, это вероятно. Проводятся следственные действия, направленные на установление личности и причины смерти», — сказал источник.

По его словам, сотрудники полиции, которые ведут расследование данного происшествия, не исключают «криминальный элемент в исчезновении подростка».

Как ранее сообщало ИА REGNUM , семья подростка, прибывшая на курорт Dusun Pantai Hill недалеко от города Серембан, сообщила о ЧП 4 августа.