Москва, , 11:54 — REGNUM

Среди задержанных на несанкционированной акции 10 августа в Москве были иностранные граждане. Об этом сообщается на сайте «Гулаг-Инфо».

В частности, по данным «Гулаг-Инфо» в ОВД Хорошево-Мневники была доставлена гражданка Соединенных штатов Америки Татьяна Бренник. Данное лицо проживает в США, но при этом является соучредителем АНО «Дети за свои права».

По информации правозащитного проекта, женщина так же имеет российское гражданство. На сайте опубликованы изображения американского паспорта Бренник. Кроме того, издание пообещало опубликовать сведения и о других задержанных на несанкционированной акции иностранцах.

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