Черновцы, Украина, , 11:36 — REGNUM

В Черновицкой области украинские пограничники спугнули контрабандистов, переносивших в сторону границы с Румынией 14,4 тыс. пачек сигарет, сообщило 13 августа информационное агентство УНН.

Сигареты Fonwall.ru

Пограничники заметили недалеко от границы группу лиц, переносивших пакеты. Им несколько раз подали голосовые команды, после чего сделали предупредительные выстрелы в воздух. Контрабандисты убежали, бросив груз.

По предварительной оценке, стоимость изъятых сигарет составляет более 400 тыс. гривен или свыше 1 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Закарпатье в крыше автомобиля пограничники обнаружили тайник, в котором находились 5,8 тыс. пачек сигарет.

Читайте также: На Украине изъяли крупную партию контрабандных сигарет