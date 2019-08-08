Мукачево, Украина, , 08:03 — REGNUM

Сотрудники Государственной фискальной службы (ГФС) Украины обнаружили 5,8 тыс. пачек сигарет без акцизных марок, спрятанных в крыше автомобиля, сообщил закарпатский ресурс Mukachevo.net.

Конфискованные контрабандные сигареты Dpsu.gov.ua

На пункт пропуска «Вилок», что на границе с Венгрией, прибыл микроавтобус Peugeot под управлением жителя Винницкой области. Во время проверки под накладной крышей пограничники нашли партию контрабандных сигарет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Закарпатье было совершено покушение на начальника управления защиты экономики Закарпатья Андрея Иванкова. Правоохранители считают, что за преступлением стоят люди, которым мешает деятельность чиновника по борьбе с контрабандой в регионе.

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