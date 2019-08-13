с. Свобода, , 11:28 — REGNUM

В Береговском районе Закарпатья произошло массовое отравление, сообщил 13 августа местный ресурс Mukachevo.net.

ЧП произошло в селе Свобода. В районную больницу с симптомами отравления обратились 17 человек, праздновавшие свадьбу.

В больнице отметили, что жизни пострадавших ничто не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в селе Должок Винницкой области отравились 11 человек, употреблявших пищу на территории местного храма.

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