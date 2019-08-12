с. Должок, 12 августа 2019, 08:45 — REGNUM
В церкви села Должок Винницкой области произошло массовое отравление, заявили 12 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.
В ГСЧС отметили, что всего на территории храма находились около 70 человек. Специалисты проводят противоэпидемиологические мероприятия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Житомирской области госпитализировали 12 человек, включая двух детей, которые отравились на поминальном обеде.
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