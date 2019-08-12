с. Должок, , 08:45 — REGNUM

В церкви села Должок Винницкой области произошло массовое отравление, заявили 12 августа в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«В течение 10−11 августа в Ямпольскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы 11 человек (из них три ребенка), которые 9 августа употребляли еду на территории Крестовоздвиженского храма в с. Должок Ямпольского района», — сказано в сообщении.

В ГСЧС отметили, что всего на территории храма находились около 70 человек. Специалисты проводят противоэпидемиологические мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Житомирской области госпитализировали 12 человек, включая двух детей, которые отравились на поминальном обеде.

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