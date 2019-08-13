Санкт-Петербург, 13 августа 2019, 11:06 — REGNUM
Молодой мужчина, перебравшийся в Петербург из Псковской области, в ходе ссоры убил свою жену, приехавшую жить и работать в Северную столицу из Ставропольского края. И убийца, и жертва имели работу, но оказались в долгах, из-за которых и произошел трагический семейный конфликт.
Как сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, вечером 12 августа в полицию Василеостровского района позвонил 26-летний мужчина, менеджера магазина бытовой техники. Он рассказал полицейским о том, что том, что около 23:20 в арендуемой квартире по улице Вадима Шефнера ножом смертельно ранил 28-летнюю жену, руководившую отделом контроля качества в коммерческой структуре.
Как установлено, ссора возникла на почве совместно невыплаченных кредитов и образовавшихся долгов.
«Мужчина задержан сотрудниками патрульно-постовой службы полиции на месте происшествия. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего», — отметили в пресс-службе Главка МВД.