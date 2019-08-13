Соледар, ДНР, , 10:10 — REGNUM

За минувшие сутки украинские силовики пять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 115 единиц боеприпасов, сообщили 13 августа в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Так, на горловском направлении украинские силовики использовали гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На донецком направлении ВСУ применили вооружение БМП, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

На мариупольском направлении украинские формирования выпустили 24 снаряда из гаубиц калибра 122 мм, 19 мин калибра 120 мм и десять мин калибра 82 мм.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Изотова, Озеряновка), Спартак, Ленинское, Октябрь», — рассказали в СЦКК.

Жертв среди мирных жителей не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ обстреляли посёлок Октябрь, повредив восемь жилых зданий, линии электропередачи и газопровод.

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