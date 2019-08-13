Владивосток, , 08:38 — REGNUM

В Чугуевском районе водитель не справился с управлением, после чего фура, груженная брусом, перевернулась и перекрыла единственную дорогу, ведущую к северным районам края, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Длинномер, груженый брусом, перевернулся на трассе «Осиновка — Рудная Пристань» на мосту в районе Новомихайловки, где установлено ограничение: одна из полос не пригодна для движения автотранспорта и проезд по ней закрыт. Сама фура и высыпавшийся на дорогу груз полностью перекрыли проезд для транспорта, отрезав, тем самым, северные районы Приморья от Владивостока.

Неподалёку от этого места находится мост через Уссури, состояние которого у местных жителей вызывает обоснованную тревогу: при движении по нему тяжелых фур, мост ходит ходуном и трясётся. Жители опасаются, что этот мост может повторить судьбу «осиновского» моста, который в прошлом году рухнул в Михайловском районе, перекрыв трассу «Осиновка — Рудная Пристань» и убив двух человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, на трассе регионального значения «Осиновка — Рудная Пристань» за последние годы рухнуло несколько мостов, каждый раз прерывая сообщение с северными районами Приморья. Жители опасаются, что если рухнет мост через Уссури в районе Чугуевки, на длительное время полностью будет прервано транспортное сообщение с северными районами края.