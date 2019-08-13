Анкара, , 07:59 — REGNUM

Правоохранительные органы Турции задержали за прошедшую неделю 1 тыс. 546 нелегальных мигрантов, об этом 12 августа сообщает Anadolu Ajansi.

Среди арестованных были выходцы из Пакистана, Сирии, Ирака, Афганистана, Египта, Бангладеш, Сенегала, Алжира, Марокко, Туниса, Сомали, Ливии, Того, Камеруна, Палестины и других стран.

Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока, пытающихся спастись от внутренних конфликтов в своих странах. В частности речь идет о Сирии.

В 2015 году Анкара заключила соглашение с Брюсселем, в соответствии с которым граница для нелегалов была закрыта, что привело к значительному сокращению миграционного потока на территорию содружества.

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