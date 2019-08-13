Владивосток, , 07:54 — REGNUM

Соседи любительницы собак устали круглосуточно слушать громкий лай и обратились в суд за защитой своего права на отдых, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Суд, ознакомившись с материалами дела, пришёл к выводу, что содержать в квартире 18 собак — это непозволительное излишество, и постановил отселить животных.

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Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы РФ предложили снизить порог ответственности за издевательства над животными. По мнению законотворцев живодёров нужно наказывать не с 18, а с 14 лет, так как именно в таком возрасте чаще всего они и проявляются.