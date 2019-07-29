р-н Аромашевский, , 13:59 — REGNUM

В Аромашево Тюменской области мужчина на глазах детей зарубил топором собаку. Возбуждено уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

В отделение полиции села Аромашево поступило сообщение от местной жительницы о живодёрстве.

На месте происшествия правоохранителями было установлено, что собаку зарубил топором её пьяный хозяин — 33-летний безработный. Сделал он это в присутствии собственных малолетних детей. После чего выбросил труп домашнего питомца в мусорный контейнер. В баке для мусора собаку увидели и другие дети, которые, испугавшись, рассказали об этом своим родителям.

Задержанный пояснил убийство собаки тем, что она кидалась на него и его детей.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до пяти лет.