Томск, , 07:05 — REGNUM

В Томской области осудили 38-летнего мужчину, неоднократно насиловавшего малолетних девочек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного суда, педофил ранее был судим за совершение преступлений против половой неприкосновенности. Однако освободившись в 2016 году, вновь вернулся к прежнему.

«Находясь в квартире своей сестры в её отсутствие, демонстрировал своим малолетним племянницам аудио и фотоизображения порнографического содержания, в отношении несовершеннолетней подруги племянниц совершил действия сексуального характера», — сообщили в суде.

Он также изнасиловал дочь своих знакомых, для чего попросил остаться у них ночевать. «Воспользовавшись отсутствием внимания к себе», ночью он совершил действия сексуального характера в отношении девочки.

В результате Томский суд признал его виновным и приговорил его к лишению свободы на 17 лет с отбыванием в колонии особого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Кемеровской области на 22 года колонии строгого режима осудили 41-летнего местного жителя. В течение пяти лет он насиловал трёх своих приёмных дочерей.

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