Кемерово, , 07:59 — REGNUM

В Кемеровской области вынесли приговор 41-летнему местному жителю, признав его виновным в изнасиловании девочек. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по области.

Как выяснили следователи, мужчина, проживающий в одном из посёлков Кузбасса, с лета 2012 по июнь 2017 года насиловал трёх своих падчериц, пока супруги не было дома.

«Только через несколько лет одна из дочерей рассказала матери о противоправных действиях отчима. Женщина обратилась в правоохранительные органы. Однако так как потерпевшие долгое время жили в страхе перед мужчиной, первоначально они не шли на контакт с сотрудниками правоохранительных органов», — сообщили в СКР.

Однако следователям удалось расположить к себе девочек, после чего удалось узнать подробности о жизни в семье. В результате насильник был задержан. После проведения психолого-психиатрической экспертизы, он был признан вменяемым и психически здоровым.

Кроме того проведены психолого-психиатрические экспертизы потерпевшим, по результатам которых признаков фантазирования у них не выявили.

Обвиняемый вину не признал, однако следствию, как отмечается, удалось собрать неопровержимые доказательства его причастности к преступлениям. Суд согласился с доводами обвинения и приговорил мужчину к 22 годам лишения свободы в колонии строго режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае перед судом предстанет 46-летний мужчина, шесть лет насиловавшего своих детей. Преступления он снимал на видеокамеру, изготавливая фото и видеофайлы порнографического характера с целью их дальнейшего распространения через интернет.

В апреле 2019 года в Алтайском крае вынесли местному жителю приговор в виде 13 лет и четырёх месяцев исправительной колонии строгого режима. Следствие выяснило, что под видом волонтёра он входил в доверие к малоимущим гражданам и насиловал их детей. Удалось доказать пять эпизодов подобных действий в отношении пяти потерпевших в возрасте от 4 до 11 лет.

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