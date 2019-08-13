Хабаровск, , 06:54 — REGNUM

11-летний школьник Алексей Мартыненко, который, рискуя жизнью, вытаскивал из горящих палаток детей в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском, и скончавшийся в больнице от ожогов, указом президента России Владимира Путина награжден «Орденом Мужества» посмертно, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Одиннадцатилетний Алёша Мартыненко во время пожара в лагере бросился на помощь девочкам в горящую палатку. В результате мальчик получил сильнейшие ожоги и скончался в больнице.

Указом президента маленький Герой награжден «Орденом Мужества» посмертно.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля в палаточном лагере «Холдоми» под Хабаровском случился пожар. Одна девочка погибла на месте, ещё трое детей скончались в больнице от ожогов. Всего в пожаре пострадали 12 человек от ожогов и угарного газа. Материалы следствия ждёт президент России Владимир Путин, пообещавший лично ознакомиться с ними. Следствие ведёт центральный аппарат СК РФ.