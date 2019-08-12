Сочи, Краснодарский край, , 22:59 — REGNUM

Турист из Армавира пострадал в результате падения с 30-метровой высоты в горах Краснодарского края. Об этом сообщили 12 августа в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.

По информации ведомства, инцидент произошёл сегодня на смотровой площадке хребта Малый Бамбак в Мостовском районе. В результате падения в обрыв с скального участка мужчина получил многочисленные травмы.

Как сообщается, к месту происшествия прибыл вертолёт Ми-8 со спасателями. Сотрудники МЧС при помощи альпинистского снаряжения спустились к пострадавшему и оказали ему первую медицинскую помощь. После этого мужчина был доставлен вертолётом на базу спасательного отряда в Сочи и передан медикам.