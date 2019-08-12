Ростов-на-Дону, , 22:14 — REGNUM

Ростовские врачи, на протяжении более двух недель боровшиеся за жизнь 14-летнего подростка, не смогли спасти жизнь мальчику. Школьник, получивший удар током на железнодорожной станции в Азове, умер. Об этом сообщает портал rostov.ru со ссылкой на источники.

О несчастном случае стало известно после того, как по факту ЧП на железнодорожной станции «Азов» была организована доследственная проверка. В Южном следственном управлении на транспорте СКР пояснили, что инцидент произошёл 24 июля текущего года. Мальчик попытался залезть на вагон состава грузового поезда. Очевидцами произошедшего стали его друзья.

Также известно, что школьник получил сильные ожоги — почти 90% поверхности тела.

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