Екатеринбург, , 20:07 — REGNUM

Свердловская прокуратура возьмётся за инцидент с принуждением ребёнка в маршрутном автобусе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, проезжавшего в частном маршрутном автобусе №19 ребёнка неожиданно стошнило прямо в салоне. Кондуктор отобрала телефон у мальчика, потребовав от него вымыть пол. Телефон в итоге был отдан обратно после возмущения пассажиров, но не тут-то было: водитель внезапно остановился и отказался ехать дальше, пока ребёнок не уберётся в салоне.

Прокурорские работники заинтересовали случившимся после сообщений СМИ. Ведомство оценит деятельность перевозчика, а также то, как он соблюдал требования безопасности.

Напомним, 12 августа травму в автобусе получила девятилетняя девочка. У ребёнка диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

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