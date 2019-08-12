Москва, , 18:58 — REGNUM

При взрыве газа и последующем обрушении стены в жилом доме на юго-западе Москвы никто не пострадал, сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС России.

«По уточнённым данным, визуально под завалами пострадавших нет. Обращений за медицинской помощью не было», — приводит слова представителя ведомства ТАСС.

В МЧС уточнили, что из подъезда дома самостоятельно эвакуировались 12 человек. В настоящее время дом отключен от газоснабжения, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Как передавало ИА REGNUM, хлопок газовоздушной смеси произошёл днём 12 августа на втором этаже пятиэтажного дома на Нагорной улице в Москве. В результате взрыва произошло частичное обрушение стены дома, нарушено остекление квартир.

По предварительным данным, взрыв произошёл при проведении ремонтных работ в одной из квартир.

Читайте ранее в этом сюжете: МЧС подтвердило информацию о взрыве газа в жилом доме в Москве