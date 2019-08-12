Казань, , 18:19 — REGNUM

В отношении 34-летней жительницы Татарии завершено расследование уголовного дела по пп. «б, в» ч. 2 ст. 241 УК РФ («Организация занятия проституцией, с использованием несовершеннолетних»), ч. 3 ст. 240 УК РФ («Вовлечение в занятие проституцией и принуждение к продолжению занятия проституцией несовершеннолетнего») и ч. 1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»). Об этом сообщает Следственный комитет России. В настоящее время женщина находится под арестом.

Следствие полагает, что «интимное агентство» было создано в 2018 году, на работу в нём обвиняемая привлекла четырёх девушек, одна из которых несовершеннолетняя 2003 года рождения. Были арендованы несколько квартир, реклама «агентства» размещалась в сети интернет.

В ходе расследования выяснилось, что при отказе несовершеннолетней заниматься проституцией обвиняемая угрожала расправой ей и её семье, а также нанесла девушке колюще-режущий удар в ногу.

Свою вину организатор салона не признала. В настоящее время дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах будут рассматривать в суде дело в отношении 18 человек, которые которых обвиняют в организации притонов в четырех регионах — Башкирии, Татарии, Чувашии и Москве. Полицией установлено 22 эпизода вовлечения девушек в занятия проституцией. Притоны работали три года, а девушек в них набирали обманом, угрозами и шантажом.

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