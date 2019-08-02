Чебоксары, , 16:00 — REGNUM

В Чебоксарах завершено расследование в отношении 18 человек, которых обвиняют в организации притонов в четырех регионах. Установлено 22 эпизода вовлечение девушек в занятия проституцией, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Притоны для занятия проституцией организовывались под видом массажных салонов и релакс-салонов в четырёх регионах — Татарии, Башкирии, Москве и Чувашии. Организаторами считают двух жителей Татарии, который вовлекли в «бизнес» своих знакомых, а те — девушек, оказывающих интимные услуги. Пострадавшие попали в притоны под предлогом обмана и угроз, либо их шантажировали. Полицией установлено 22 эпизода вовлечения девушек в занятия проституцией. Притоны работали три года.

Перед судом предстанут 18 человек. материалы уголовного дела направлены в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года в десяти городах России задержаны подозреваемые в организации интим-салонов, которые работали под видом массажных заведений. В основном злоумышленники действовали в городах Поволжья. Подозреваемые задержаны сотрудниками чувашской полиции совместно с оперативниками других регионов и бойцами Росгвардии.

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