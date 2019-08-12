Бабаюртовский район, Дагестан, , 17:35 — REGNUM

Три человека погибли в результате автокатастрофы, произошедший на территории Бабаюртовского района Дагестана. Ещё один человек госпитализирован, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

ДТП случилось сегодня, 12 августа, в 14:50 на участке федеральной автодороги Астрахань — Махачкала, неподалёку от села Геметюбе. Водитель ВАЗ-2106 выехал на встречную полосу, после чего управляемая им машина столкнулась с автомобилем Honda. Водитель российской легковушки и оба его пассажира скончались на месте

Водитель иномарки с травмами помещён в бабаюртовскую районную больницу. В МВД уточнили, что информация предварительная, на данном этапе ведётся сбор материала.

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Как сообщало ИА REGNUM 29 июля на автодороге между дагестанскими городами Махачкала и Каспийск водитель автомобиля LADA Granta не справился с управлением, из-за чего машина врезалась в дорожное ограждение. Пассажир легковушки погиб на месте, а сам водитель позже скончался в реанимации.