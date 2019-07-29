Махачкала, , 16:22 — REGNUM

Два человека погибли в Дагестане в результате ДТП с участием автомобиля LADA Granta. Водитель не справился с управлением, из-за чего машина врезалась в дорожное ограждение, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

Происшествие случилось рано утром 29 июля на автомобильной дороге, ведущей из города Махачкалы в аэропорт.

Пассажир легковушки — 48-летний житель города Каспийска — погиб на месте до приезда бригады скорой помощи. Водитель автомобиля — 38-летний житель города Буйнакска — с травмами был доставлен в центральную городскую больницу Каспийска. Однако спасти мужчину не удалось: он скончался в реанимации, не приходя в сознание.

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Как сообщало ИА REGNUM, 17 июля в Дербентском районе Дагестана, на федеральной автодороге «Кавказ», произошло ДТП с участием пассажирской «Газели». Пострадали семь человек, все они были госпитализированы в состоянии лёгкой и средней степени тяжести.