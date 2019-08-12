Калининский район, , 13:24 — REGNUM

Стая бездомных собак напала на играющих детей в Тверской области 11 августа, один ребенок получил травмы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

По предварительным данным, 11 августа в поселке Заволжский Калининского района несколько детей катались на электросамокате, когда на них напала стая бродячих собак. Восьмилетний мальчик не удержался на самокате и упал, с травмами он был доставлен в травматологическое отделение больницы.

Следственными органами организовано проведение доследственной проверки, по ее результатам будет принято решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в одном из населенных пунктов Воронежской области собака, жившая на цепи во дворе частного дома, насмерть загрызла годовалого малыша, случайно пробравшегося во двор от соседей.