Краснодар, , 12:23 — REGNUM

Уголовное дело в отношении пятерых жителей Краснодарского края, обвиняемых в участии в ОПГ и в «отмывании» 4 млрд рублей, передано в суд, сообщила 12 августа прокуратура региона. Фигурантам дела предъявлены обвинения по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Осуществление незаконной банковской деятельности»), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ («Незаконное образование юридических лиц»), ч. 1 ст. 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей, совершенных организованной преступной группой»).

Преступления совершались в 2015—2017 годах. По версии следствия, обвиняемые, зная о потребности местных предпринимателей в осуществлении финансовых операций в обход легальных банковских структур, проводили соответствующие операции. В общей сложности на счета созданных ими незаконно организаций было перечислено более 4,65 млрд рублей — якобы за оказанные услуги и поставленные товары. Деньги перечислялись транзитом в соответствии с требованиями заказчиков незаконных банковских операций, за операцию черные банкиры брали вознаграждение не менее 1% от суммы операции.

Все обвиняемые находятся под стражей. Уголовное дело направлено в Гулькевичский районный суд Краснодарского края. Фигурантам дела грозит до семи лет лишения свободы.