Иркутск, , 08:35 — REGNUM

В Тулуне Иркутской области, дважды за лето подвергшемуся подтоплению, будет построено 2,5 тысячи индивидуальных домов. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства, заявил губернатор региона Сергей Левченко.

Местом для строительства домов выбрали микрорайон Берёзовая Роща — здесь будут работать три строительные компании. По словам губернатора, первый дом площадью в 55 квадратов уже заложен.

«На другом берегу Ии — строят многоквартирные дома в микрорайоне Угольщиков, работы там уже начаты. Здесь будут возводить индивидуальные жилые дома. Территория Берёзовая Роща отведена под строительство 2500 домов. Этого с запасом хватит для того, чтобы переселить всех, кто потерял жилье во время наводнения», — отметил он.

Частное жильё будет строиться по каркасной технологии с минералватным утеплением. По словам строителей, они будут пригодны для проживания с момента сдачи. К каждому дому будет примыкать приусадебный участок в 15 соток.

Сергей Левченко добавил, что до нового года в Берёзовой Роще будет «довольно много домов, в которых можно будет жить». Впрочем, как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин ранее заявил, что строители могут не успеть построить дома до наступления холодов. По его словам, график восстановительных работ был нарушен из-за второй волны паводка.

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