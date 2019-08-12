Магадан, Магаданская область, , 11:42 — REGNUM

В посёлке Ямск Магаданской области врач застрелил медведя, который устроил лёжку около больницы, выждал и задрал собаку-сторожа, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Врач Сергей Зотов выложил в соцсети видео и описание причины, по который он был вынужден ночью с 11 на 12 августа убить хищника.

«Не люблю отстреливать медведей без необходимости. Просто ненавижу. Но увы. Иногда приходится это делать, когда животное представляет опасность для жителей посёлка. В этом году их особенно много. Рыбы мало. Вот и приходят бедокурить в посёлок. Этот пришёл прямо к больнице. Устроил лёжку, выждал момент и задрал сторожевую собаку. Дальше медлить было нельзя. Безусловно, зверя жалко. Но в посёлке полно детей. До беды было недалеко», — рассказал он в Instagram.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году отмечается нашествие медведей в регионах Дальнего Востока. Им не хватает пропитания в тайге и рыбы в реках.