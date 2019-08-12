Куала-Лумпур, , 11:38 — REGNUM

В Малайзии продолжаются поиски девочки-подростка, которая пропала с курорта Dusun Pantai Hill недалеко от города Серембан. Об этом 12 августа передает Daily Mail.

Отмечается, что тетя подростка создала в интернете онлайн-страницу по сбору денежных средств средств после ее исчезновения, на данный момент собраны 89 000 фунтов стерлингов. Дядя девочки, который также организовал сбор средств, собрал более 14 000 евро.

Родители подростка уже поблагодарили всех принимающих участие в поисках.

Как ранее сообщало ИА REGNUMсемья подростка, прибывшая на курорт Dusun Pantai Hill недалеко от города Серембан, сообщила о ЧП 4 августа.