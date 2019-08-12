Хабаровск, , 10:31 — REGNUM

На трассе Хабаровск — Владивосток образовались гигантские пробки. Вереницы машин простаивают часами из-за проблем, созданных в Приморье обильными ливнями, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Из-за обильных ливней, обрушившихся на Приморье, топит два населённых пункта в Пожарском районе. Разлилась безымянная речка, через которую реконструируют мост на трассе Хабаровск — Владивосток в 10 км от Лучегорска. Осложнен проезд по объездному пути. Из-за этого образовались пробки.

Самый сильный затор из автомобилей возник ещё в воскресенье, 11 августа. В раскисшем от ливней грунте застряла фура, перегородившая проезд. К понедельнику 12 августа ситуация несколько нормализовалась, стоять в пробке по сообщениям водителей, приходится не более получаса.

Как сообщало ИА REGNUM, на Приморье обрушился супертайфун «Лекима». В регионе синоптики прогнозируют ливни 30 мм и более за 1 час. Прогнозируется подъём уровня воды в реках.