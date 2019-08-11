Москва, , 17:45 — REGNUM

В аэропортах Москвы отменены и задержаны более 20 авиарейсов. Об этом в воскресенье, 11 августа, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Домодедово (cc) Александр Маркин

Больше всего изменений в расписании авиарейсов произошло в аэропорту «Домодедово». Так, по состоянию на 17:43 мск здесь были задержаны шесть авиарейсов, еще пять отменены. В аэропорту «Шереметьево» были задержаны восемь авиарейсов, в аэропорту «Внуково» — пять авиарейсов.

О причинах задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщается.