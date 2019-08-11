Нью-Дели, , 01:13 — REGNUM

Количество погибших в результате вызванных муссонными дождями масштабных наводнений на территории Индии продолжает расти. Согласно последним данным, число погибших достигло 114 человек, сообщает 11 августа Times of India.

Вызванные муссонными дождями наводнения в индийских штатах Керала и Карнатака привели к гибели 83 человек, еще 19 тел погибших были обнаружены в штате Гуджарат и 12 человек погибли в штате Махараштра.

Ситуация в стране продолжает оставаться крайне тяжелой, причиной гибели людей становятся водные и селевые потоки, сходы оползней.

По сообщениям синоптиков, уровень воды в штате Махараштра начал понемногу снижаться.

Большое количество пострадавших продолжают оставаться пропавшими без вести.

Огромное количество людей были переселены с залитых водой территорий. Так, только на территории штата Керала было эвакуировано 1244 тысячи человек.

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